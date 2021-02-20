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"Я не собираюсь сдаваться"

Новости. Общество
11:56, 21 Февраля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Ветеран труда из Сортавалы более двух лет пытается добиться от карельских чиновников разъяснений, как рассчитывался норматив потребления электроэнергии для отопления жилого дома.

Более двух лет назад пенсионер из карельского города Сортавала Александр Крутых захотел выяснить у республиканских властей, как рассчитывается норматив потребления электроэнергии для отопления одноэтажного дома, где проживает всего один человек. Дело в том, что Александр Михайлович имеет звание ветерана труда Российской Федерации, и ему полагается компенсация половины затрат по оплате электроэнергии, исходя из установленного норматива ее потребления. Однако к тем нормативам, которые были установлены приказом Госкомитета Карелии по ЖКХ и энергетике еще в 2012 году, у пенсионера из Сортавалы возникли резонные вопросы. 

Подробности читайте далее.

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Комментарии

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сергей
2021-02-21 12:37:34
Так они сами не знают
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