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Новости. Общество
10:37, 23 Сентября 2019
фото: © Вести Карелии

"Я под контролем правоохранительных органов подписывал соглашение, а сегодня стал обвиняемым"

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Карельские следователи обвиняют генерального директора ООО "Кольское ДРСУ" Юрия Гугалинского в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщалось ранее, 29 августа этого года 51-летнему генеральному директору ООО "Кольское ДРСУ" Юрию Гугалинскому Медвежьегорским отделом карельского Следкома предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 Уголовного кодекса – злоупотребление полномочиями в коммерческой организации (срок по нему – до 10 лет лишения свободы).

По версии следствия, в конце декабря 2015-го – январе 2016 года Юрий Гугалинский получил от генерального директора ООО "Служба заказчика" Сергея Салуева предложение о заключении фиктивного договора аренды спецтехники и автотранспорта. Предполагалось, что выполняющее работы по содержанию и ремонту дорог на территории Медвежьегорского, и частично – Кондопожского и Сегежского районов, Кольское ДРСУ (далее – Кольское управление), "оплачивало бы в адрес ООО "Служба заказчика" фактически не оказанные со стороны данного общества услуги по предоставлению в аренду спецтехники и автотранспорта".

Юрий Гугалинский принял это незаконное предложение, и за период с 21 декабря 2015-го до 30 апреля 2017 подписал со "Службой заказчика" несколько, по данным следствия, "мнимых и притворных сделок", чем причинил материальный ущерб Кольскому управлению более чем на 8,7 миллиона рублей".

- В декабре 2015 года общая задолженность "Службы заказчика" перед Кольским управлением составила более 33-х миллионов рублей, - сообщил Юрий Гугалинский. – В результате у нас не было финансовой возможности оплачивать налоги, своевременно рассчитываться с поставщиками. Предприятие находилось на грани остановки. Но через несколько дней после подписания мной дополнительного соглашения к договору на аренду спецтехники и автотранспорта на расчетный счет предприятия от "Службы заказчика" поступило более 23 миллионов рублей за ранее произведенные работы, что позволило Кольскому управлению выжить.

- В 2016-2017 годах я фактически под контролем правоохранительных органов подписывал со "Службой заказчика" дополнительное соглашение, а сегодня, на свою же беду, сам стал обвиняемым, - сказал Гугалинский.

У Гугалинского два защитника: Сергей Величко и Елена Аскерова, до недавних пор возглавлявшая прокуратуру Петрозаводска. Мы попросили ее прокомментировать предъявленное обвинение.

- Я приступила к защите Гугалинского 29 августа, с момента предъявления ему обвинения, - рассказала Елена Аскерова. - В настоящее время защита уведомлена об окончании предварительного следствия. И вопросов к нему возникает много: еще 24 сентября 2018 года по фактам, которые предъявлены в обвинении Юрию Гугалинскому, следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.159 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере. В рамках расследования данного дела Юрий Станиславович был допрошен в качестве свидетеля. По нашим данным, это дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Факт мошенничества и хищение Гугалинским денежных средств на сумму свыше 7 миллионов рублей не доказан. Но на этом правоохранительные органы не остановились, и в апреле этого года в отношении него возбуждается настоящее уголовное дело. Полная картина происходящего станет ясна после ознакомления со всеми материалами уголовного дела. Но уже сейчас понятно, что следствием не дана оценка действиям Гугалинского в том, что при заключении договоров он мог действовать в состоянии крайней необходимости. В сложной ситуации он сохранил предприятие, на котором работает с 1990 года, и где под его руководством трудятся около 80 человек, которые не остались без работы в случае банкротства ДРСУ. Видимо, если бы оно обанкротилось, Гугалинскому вменили бы в вину преднамеренное банкротство.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-09-23 13:07:41
Заключение этого договора ни что иное как откат в пользу "Служба заказчика" за то, что то погасит задолженность перед дорожниками. Обычная практика в работе нашего бизнеса.
однозначно
2019-09-23 13:06:18
Сергей, не надо обобщать на предмет карельских следователей. А вот уже неоднократное вмешательство в следственные и судебные процессы со стороны главы республики уже настораживают.
Сергей
2019-09-23 12:55:39
Доблесть карельских следователей по выполнению указаний известна!
однозначно
2019-09-23 11:51:47
Усматриваю вмешательство в судебные и следственные процессы.
кир
2019-09-23 13:59:17
однозначно, согласен.
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