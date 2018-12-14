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Новости. Общество
15:23, 14 Декабря 2018

"Я потерял жену": ветеран, борющийся за снос "Невского Пассажа" вышел с пикетом к правительству Карелии

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Борец с "Невским Пассажем" в Петрозаводске, ветеран Великой Отечественной войны пикетировал здание правительства во время заседания госкомиссии по развитию Карелии.

"Из-за этой власти гибнут люди, умирают. Сам я лично потерял жену. В этом доме прожил я 37 лет. И участь такая под старость лет… Как ветеран войны, инвалид II группы… В награду, получается… ради чего? Ради этой пристройки, наживы, ради денег. Человеческая жизнь дороже всяких денег. Но у нас с этим не считаются. Второй этаж превратили в тюрьму. Люди заболевают из-за этой крыши. Врачи говорят, если хотите пожить подольше, меняйте место жительство. Мне пришлось сменить временно, пока не снесут. Снесут, вернусь обратно. Вот так и живем. А власти – до фени. Жена умерла, такая участь и у меня, может (будет)", - сказал Бакинов.

Напомним, еще в сентябре 2013 года городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть "Невского пассажа", а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил решение в силе. Однако к демонтажу незаконной пристройки до сих пор никто не приступил.

В 2016 году глава Карелии Артур Парфенчиков, побывав на месте, заявил журналистам, что "не ожидает быстрого исполнения судебного решения, потому что оно очень сложное, поскольку там есть несколько серьезных юридических и технических проблем".

В апреле 2015 года двое ветеранов Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов пришли в здание правительства Карелии и положили на стол секретарю в вестибюле свои медали, которые им вручили в честь 70-летия Победы, в знак протеста бездействию властей по сносу незаконно возведенной пристройки "Невский Пассаж".

Как считают борцы с "Невским пассажем", власти в Карелии попросту защищают интересы коммерсантов, которые возвели пристройку, поскольку, по словам жильцов дома, никаких технических препятствий для ее сноса не существует.

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