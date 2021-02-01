"Я рыдала и билась головой об стену": Модель из Карелии рассказала о предательстве мужа-футболиста в Бразилии

Уроженка Карелии Екатерина Дорожко рассказал, как узнала об измене мужа.

Российская модель Екатерина Дорожко рассказала телеканалу "Sport24", как бразильянка увела у нее мужа — экс-нападающего московского "Спартака" и сборной Бразилии Луиса Адриано, который в настоящее время играет на родине за "Палмейрас".

- Как я узнала, что у него другая? Она мне скинула фотку, как он лежит у нее в кровати. Вот такие бразильские женщины. Я рыдала, была в шоке, билась головой об стенку. Они начали встречаться, когда я была у родителей в Москве, – рассказала Екатерина. - Какой я вынесла урок? Я не знаю. Не верить так, как верила я. Вот и все.

Я мечтаю о полноценной семье. Хочу адекватного мужа. И детей очень хочу. Хотелось бы остаться в Бразилии, но ничего не исключаю. Год назад думала, что все будет по-другому.

А чего рыдать? Я прорыдала свое. И что дальше? Все проходит, и это пройдет. Нужно с головой подходить к жизни. Из-за мужиков точно рыдать не надо. Они не стоят наших слез совершенно.

В СМИ пишут, что я не хочу покидать дом Луиса? А откуда у них такая информация?! Разве они живут со мной или с ним?

Вместе с Луисом мы были почти 2 года. Мы с ним видимся. Остались в очень хороших отношениях, как друзья. Я ни на кого не обижаюсь. Оставила в памяти только приятные воспоминания. Врагами не хотелось бы оставаться. У нас были хорошие романтические отношения. Я не из тех, кто может долго злиться. Начинаю новую жизнь. А с ним мы всегда будем приятелями.

Почему до сих пор не развелись официально? Лень заниматься документами, если честно. Но займемся, конечно.