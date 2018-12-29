В Петрозаводске мама мальчика, родившегося с одной рукой, рассказала, какие трудности приходится преодолевать.

- Знаете, когда родился Никита, мы были с мужем еще студентами, - более эмоционально стала рассказывать Татьяна, - и тут такой шок, что делать: денег нет, жилье съемное. Было очень не просто. Ходили, просили помощи, писали в Минздрав, но никто не торопился помогать. Как-то пережили все, помогли родители.

Собрали деньги на первую поездку в центр протезирования в Санкт-Петербург. Там месяц проходили обследование. Спать приходилось на одной кровати. Я там таких детишек увидела, что наш Никита без ручки – это вообще не проблема. От увиденного хотелось выть, но показывать детям слезы было нельзя. Я рыдала ночью в туалете, чтобы никто не слышал.

Сейчас, когда мы ездим в центр протезирования Альбрехта, нам уже не нужно оставаться на такое длительное время на обследование, потому что Никита – спортсмен. Его наблюдают врачи спортивного диспансера.

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