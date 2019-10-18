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Новости. Общество
11:49, 18 Октября 2019
фото: СК РК

"Я убил девочку у медицинского, по пьяни что-то щелкнуло"

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Очередная страшная история из жизни "петрозаводского маньяка" прозвучала в Верховном суде Карелии.

В Верховном суде Карелии продолжается рассмотрение дела Антона Ипатова, которого обвиняют в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

Судебный процесс ведет судья Денис Катанандов. Дело рассматривается уже больше месяца, и на каждом заседании присутствующие слышат одну за другой жуткие истории из жизни "петрозаводского маньяка".

Так, 17 октября свидетельские показания дала бывшая сожительница Ипатова – Ксения.

Ксения рассказала, как Ипатов бил ее, когда они жили вместе, как из ревности изувечил знакомого, как она с ним тащила изрезанную и истекающую кровью несовершеннолетнюю возлюбленную Ипатова к нему в общагу и как "петрозаводский маньяк" хвастался охотничьим ножом, которым он "девок грохнул".

Прокурор Сергей Скворцов входе судебного заседания спросил у Ксении: "Что Вам известно об убийствах двух девушек?"

"20 сентября 2018 года Ипатов позвонил мне около 15.40 и сказал, что он встрял, сказал, что накосячил. Попросил прийти, так как намерен попрощаться со мной. Был возбужден. Договорились встретиться на Заводской, где старые заброшенные рельсы. Я с ним встретилась. Он был выпивши достаточно. Он сказал: я убил девочку у медицинского и вторую у площади Кирова, "по пьяни что-то щелкнуло", сказал, что убил их просто так, без причины. Нож показал охотничий в крови и сказал: смотри, этим ножом я грохнул девок".

Почему Ксения не обратилась в полицию и не рассказала, где находится подозреваемы в двойном убийстве Ипатов, читайте здесь.

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Комментарии

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Владимир11
2019-10-18 13:08:57
Так и не читайте. Что вы тут командуете, давайте у себя на кухне!
кир
2019-10-18 14:15:59
Владимир11, рот закрой, неадекват.
zanoza
2019-10-18 12:11:23
Сколько можно мусолить мерзкие подробности про явного неадеквата?
кир
2019-10-18 12:21:23
zanoza, это мусоление тоже своего рода извращение и отсутствие человеческой редакционной политики.
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