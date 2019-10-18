"Я убил девочку у медицинского, по пьяни что-то щелкнуло"

Очередная страшная история из жизни "петрозаводского маньяка" прозвучала в Верховном суде Карелии.

В Верховном суде Карелии продолжается рассмотрение дела Антона Ипатова, которого обвиняют в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

Судебный процесс ведет судья Денис Катанандов. Дело рассматривается уже больше месяца, и на каждом заседании присутствующие слышат одну за другой жуткие истории из жизни "петрозаводского маньяка".

Так, 17 октября свидетельские показания дала бывшая сожительница Ипатова – Ксения.

Ксения рассказала, как Ипатов бил ее, когда они жили вместе, как из ревности изувечил знакомого, как она с ним тащила изрезанную и истекающую кровью несовершеннолетнюю возлюбленную Ипатова к нему в общагу и как "петрозаводский маньяк" хвастался охотничьим ножом, которым он "девок грохнул".

Прокурор Сергей Скворцов входе судебного заседания спросил у Ксении: "Что Вам известно об убийствах двух девушек?"

"20 сентября 2018 года Ипатов позвонил мне около 15.40 и сказал, что он встрял, сказал, что накосячил. Попросил прийти, так как намерен попрощаться со мной. Был возбужден. Договорились встретиться на Заводской, где старые заброшенные рельсы. Я с ним встретилась. Он был выпивши достаточно. Он сказал: я убил девочку у медицинского и вторую у площади Кирова, "по пьяни что-то щелкнуло", сказал, что убил их просто так, без причины. Нож показал охотничий в крови и сказал: смотри, этим ножом я грохнул девок".

Почему Ксения не обратилась в полицию и не рассказала, где находится подозреваемы в двойном убийстве Ипатов, читайте здесь.