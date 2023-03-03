«Я весь год пост соблюдаю, так как денег на пир нет»

Участники опроса рассказали, будут ли соблюдать Великий пост.

В этом году Великий пост начался 27 февраля и завершится 15 апреля — 40 дней воздержания от животной и молочной пищи, от секса и алкоголя, от плохих мыслей, поступков и сквернословия.

Мы интересовались у читателей, готовы ли они соблюдать Великий пост.

В опросе приняли участие 278 человек, большинство из которых — 188 (67%) ответили, что не будут поститься, и на это у них есть свои причины.

Второй группой респондентов стали те, кто ответил, что они и так целый год соблюдают пост, потому что денег на пир нет. Таких оказалось 34 человека (12%).

Еще 29 (10%) участников опроса признались, что попробуют стать участниками Великого поста, но что-то сомневаются, что у них получится.

И практически столько же человек — 27 (9%) сообщили, что будут соблюдать пост, так как надо очистить душу и тело.