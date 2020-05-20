Известный предприниматель Карелии Александр Лукьянов поделился мыслями о том, переживет ли бизнес карантин и что останется на выходе.

Известный предприниматель Александр Лукьяновым, который 28 лет занимается бизнесом, входит в многочисленную группу тех, чьи предприятия на сегодняшний день закрыты или терпят убытки.

"Главная ошибка чиновников в том, что они спускают свои требования или пытаются помогать, даже не спросив нас, предпринимателей, а что нам нужно, и как лучше сделать. Это, как если бы врач начал лечить, не поинтересовавшись у пациента, что болит, какие симптомы, - считает Лукьянов. - Если чиновники хотят предпринимателей поддержать, то нужно, как минимум, нас собрать и спросить: а чем вам помочь? И мы бы тогда рассказали, какие меры поддержки нужны и могут позитивно сказаться на ситуации.

Чтобы люди не занимались догадками, с предпринимательским сообществом нужно разговаривать - сесть за один стол, без посредников, и поговорить. Только с настоящими предпринимателями, а не с теми, кого назначат на Ленина, 19. Мы же все здесь, в Петрозаводске... Но какие-то шептуны навязывают Парфенчикову точку зрения, что с нами вообще не нужно разговаривать. Или составляют списки любимчиков, и только их приглашают.

А ведь эти люди во власти, всякие там министры, никогда предпринимателями не были. Получая зарплату из бюджета, они даже не задумываются, откуда эти деньги. Они не чувствуют пульса экономики. Откуда они знают, как надо?

Скажу честно, - ни одно из моих предприятий не попало ни под один вид поддержки. Ни кафе, ни аптеки, ни гостиница… Скажу больше - ни один из моих арендаторов не попал в эти списки. Поэтому я вообще не знаю людей в бизнесе, которые что-то реально получили от государства во время карантина.

При этом все мы плыли в одной лодке, налоговый котел был общим, но как только лодка перевернулась, кому-то спасательный жилет дали, а кому-то нет".

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