«Я за него „болела“!» — в Олонце выбрали лучшего Деда Мороза

Определился победитель XXII фестиваля «Олонецкие игры Дедов Морозов».
Итоги ежегодного празднично-игрового шоу в Карелии сообщили в официальном паблике Олонецкого района.
Победителем XXII Зимнего фестиваля «Олонецкие игры Дедов Морозов» стал Дед Мороз из Дагестана — Осман, написали в сети.
«Я за него „болела“!» — оставила комментарий одна из подписчиц.
«Эмоции накрыли с головой!» — поделился там же другой пользователь сети.
В паблике района также опубликовали видео, где победитель исполняет зажигательный танец.
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