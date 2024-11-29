«Я за него „болела“!» — в Олонце выбрали лучшего Деда Мороза

фото: © Скриншот с видео: Олонецкий район / ВК

Определился победитель XXII фестиваля «Олонецкие игры Дедов Морозов».

Итоги ежегодного празднично-игрового шоу в Карелии сообщили в официальном паблике Олонецкого района.

Победителем XXII Зимнего фестиваля «Олонецкие игры Дедов Морозов» стал Дед Мороз из Дагестана — Осман, написали в сети.

«Я за него „болела“!» — оставила комментарий одна из подписчиц.

«Эмоции накрыли с головой!» — поделился там же другой пользователь сети.

В паблике района также опубликовали видео, где победитель исполняет зажигательный танец.