"Я жил с какой-то опухолью"

Юноша, обвиняемый в смерти трех подростков на Ладоге в Карелии, сказал в суде "последнее слово".

В пятницу, 8 ноября, в Питкярантском городском суде продолжилось слушание дела по погибшим на Ладоге подросткам. Напомним, вечером 19 июня в 2017 году пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде: Роман, Николь, Константин, Игорь и Андрей. На берег смогли выбраться Игорь и Андрей.

Несмотря на то, что спаслись двое, обвинение предъявлено только одному из них. Как рассказала адвокат обвиняемого Елена Аскерова, виноватым считают Андрея, поскольку именно ему Игорь передал руль. "Тем самым Андрей принял управление лодкой на себя, и якобы он повернул руль в правую сторону, отчего лодку перевернуло", - пояснила адвокат Аскерова.

Андрея судят по ч. 3 ст. 109 УК РФ – за причинение смерти по неосторожности трем лицам, санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Обвиняемому в смерти друзей 18-летнему Андрею в суде предоставили возможность сказать "последнее слово".

"Ваша честь и все присутствующие, я понимаю, что сейчас мое последнее слово и после него никто ничего не скажет. Что сейчас именно тот шанс, та возможность, которая мне дается, чтобы сказать, что я думаю.

Я хотел бы рассказать суду, что я переживал эти два с половиной года, что я ощущал, - сказал Андрей.

- Вначале хотел бы принести соболезнования всем пострадавшим: всем родителям хотел бы это все сказать. Хотел бы рассказать, как я вспоминаю своих друзей.

Что сказал Андрей в "последнем слове", читайте здесь, также в тексте можно узнать, сколько лет лишения свободы просит для обвиняемого прокуратура и сколько денег потребовали родители утонувшего подростка.