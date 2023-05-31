Ядерный МРТ ставят в главной детской больнице Карелии (ФОТО)

Ядерный магнитно-резонансный томограф привезли в Детскую республиканскую больницу, сообщили в Минздраве Карелии.

Специалисты начали монтаж ядерного магнитно-резонансного томографа. Помещение под установку техники было подготовлено заранее в соответствии с требованиями к организации кабинетов МРТ.



«Новый аппарат - открытого типа. Ребенка помещают не в капсулу, а на специальную открытую платформу. Устройство издает менее громкие звуки при работе. Пациент видит всю комнату, что открывает возможность для выполнения обследования при клаустрофобии. Да и родители могут присутствовать при процедуре. Это сделано специально, чтобы дети не боялись», - рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.



Проводить исследования на новом оборудовании начнут в июле,добавили в министерстве.