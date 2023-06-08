Ядовитое растение выросло рядом с домами в Петрозаводске, где играют дети

Жители Кукковки бьют тревогу из-за выросшего под их окнами борщевика.

Заросли борщевика Сосновского тревожат жителей Кукковки. Люди переживают, что опасное растение вырос неподалеку от домов, где постоянно гуляют и играют дети, которые могут не осознавать, что соприкосновение с соком растения может привести к серьёзным ожогам, пишет «Фактор News».

Где именно растет борщевик, читайте здесь.