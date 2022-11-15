Ягоды Карелии станут музейной ценностью

Открытие музея ягод планируется Петрозаводске.
Об этом написал в своем Телеграм-канале министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.
По его словам, музейное пространство откроется в магазине «Ягоды Карелии».
«По своему техническому оснащению будет одним из самых крутых в стране. В музее можно будет увидеть как растет ягода в Карелии, как ее перерабатывают, познакомиться с животными региона, а также продегустировать различные напитки из ягод», — написал министр.
По его словам, открытие запланировано на март–апрель 2023 года.
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