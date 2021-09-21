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Яхта «Аквамарин» на два часа перекроет движение на трассе «Кола»

Новости. Общество
15:22, 25 Сентября 2021
фото: © Упрдор «Кола»

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Федеральная трасса Р-21 «Кола» будет перекрыта в воскресенье из-за разводки моста через реку Свирь, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

В воскресенье, 26 сентября, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия).

«В период с 11:10 до 13:10 для прохода вверх по реке яхты «Аквамарин» с максимальным высотным габаритом 16,3 метра представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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