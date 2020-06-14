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Яхта Baron Brameus "остановит" движение на "Коле"

Новости. Общество
15:05, 15 Июня 2020
фото: © ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Во вторник, 16 июня, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 8.50 до 10.50 для прохода вверх по реке яхты Baron Brameus с максимальным высотным габаритом 17,4 метра представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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