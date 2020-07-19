Яхта на 45 минут остановит автомобильное движение на федеральной трассе "Кола"

На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В понедельник 20 июля в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"С 15.00 до 15.45 для прохода вверх по реке яхты "Хортица" с максимальным высотным габаритом 20,1 метра будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.