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Новости. Общество
20:20, 26 Февраля 2018

Якубович назвал "Поле чудес" бестолковой программой и поставил диагноз ее участникам

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Ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович назвал эту программу бестолковой, а участие в ней — диагнозом.

Своим отношением к передаче он поделился в студии проекта "Сегодня вечером", который был посвящен лихим 1990-м, пишет Ura.ru.

Рассказывая остальным гостям о "внутренней кухне" шоу, Якубович предложил посмотреть на концепцию "Поля чудес" с другой стороны:

"XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз. Это — шизофрения".

Далее ведущий Максим Галкин спросил, как ему удается держать себя в руках, когда участники через 20 секунд забывают задание, на что Леонид Якубович вспомнил "канонический случай".

"Мастер и Маргарита", — говорю я и начинаю читать отрывок. Поворачиваюсь, и передо мной три пары совершенно стеклянных глаз. Говорю: "Вы знаете, кто такой Булгаков?" Они мне — "нет". Но вы читали "Мастера и Маргариту"? Они снова — "нет". О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Больше не о чем. Я редко впадаю в ступор, но тогда растерялся не на шутку", — рассказал ведущий капитал-шоу.

Леонид Якубович является ведущим программы "Поле чудес" с ноября 1991 года. За свою работу над проектом он дважды был удостоен статуэтки престижной телевизионной премии "ТЭФИ" — в 1995 и 1999 годах.

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