Яна Рудковская пожаловалась на большой бюст

Продюсер заявила, что всегда мечтала о маленькой груди.

Супругу Евгения Плющенко практически невозможно увидеть в нарядах с глубоким декольте. Яна объясняет это тем, что предпочитает более сдержанный стиль из-за размера груди, пишет Cosmopolitan.



Она считает, что пышный бюст выглядит пошло, если у платья откровенный вырез. Кроме того, он доставляет ей практические неудобства.

"Моя большая грудь всегда была для меня проблемой. Все мечтают о ней, а я бы хотела маленькую. Потому что, какое платье ни одень, она всё время вываливается", – пояснила Рудковская.

При этом она отметила, что ничего бы в себе не поменяла. Продюсер считает, что любые изменения внешности могут лишить ее не только индивидуальности, но и своего "я".

Глубокое декольте Рудковская компенсирует длиной наряда. Яна выбирает мини-платья.