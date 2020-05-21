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Яна Рудковская пожаловалась на большой бюст

Новости. Вечерняя столица
19:40, 21 Мая 2020
фото: © instagram.com/rudkovskayaofficial
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Продюсер заявила, что всегда мечтала о маленькой груди.

Супругу Евгения Плющенко практически невозможно увидеть в нарядах с глубоким декольте. Яна объясняет это тем, что предпочитает более сдержанный стиль из-за размера груди, пишет Cosmopolitan.

Она считает, что пышный бюст выглядит пошло, если у платья откровенный вырез. Кроме того, он доставляет ей практические неудобства.

"Моя большая грудь всегда была для меня проблемой. Все мечтают о ней, а я бы хотела маленькую. Потому что, какое платье ни одень, она всё время вываливается", – пояснила Рудковская.

При этом она отметила, что ничего бы в себе не поменяла. Продюсер считает, что любые изменения внешности могут лишить ее не только индивидуальности, но и своего "я".

Глубокое декольте Рудковская компенсирует длиной наряда. Яна выбирает мини-платья.

 
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Комментарии

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Неравнодушный
2020-05-21 20:16:58
Хочет, чтоб ей комплименты сделали. Естественное желание.
Гость
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