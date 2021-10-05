Яндекс.Маркет открыл первый сортировочный центр в Петрозаводске

Товаропроизводители Петрозаводска впервые получили возможность отправлять свои товары покупателям по всей России через сортировочный центр Яндекс.Маркета, открывшийся в столице Карелии.

Центр принимает от продавцов уже упакованные товары, чтобы развозить их покупателям.

Раньше, чтобы торговать на Яндекс. Маркете петрозаводским товаропроизводителям приходилось доставлять товары в ближайший сортировочный центр в Санкт-Петербурге.

Яндекс.Маркет — онлайн-сервис для покупок, который продаёт около 17 млн товаров. Он помогает заказывать все необходимые товары через интернет.