Японская писательница рассказала, что ее поразило в России

Японская писательница и фотограф Киёко Айхара поделилась с читателями газеты "Асахи симбун" впечатлениями от поездки во Владивосток.

Японка посетила столицу Приморья во время пересадки, когда возвращалась на родину из Иркутска. На прогулку по Владивостоку у нее было всего несколько часов.

РИА Новости рассказали, что Айхара приехала в центр на аэроэкспрессе. По ее словам, из аэропорта поезд отправился почти пустым, но через некоторое время вагон заполнился.

Она отметила, что в основном ехали женщины.

"Меня поразило, что многие стройные представительницы прекрасного пола в возрасте были в мини-юбках", — написала она. По мнению автора, россиянки придают большое значение своему внешнему виду. Она обратила внимание, что многие из них одеты в яркую одежду.

В городе в глаза писательнице бросилась "основательная застройка". После часовой прогулки японка замерзла, хотя на улице было минус пять. Она зашла в кафе недалеко от вокзала. Заведение удивило путешественницу низкими ценами и вкусным десертом с ароматом миндаля.

"В кафе работала только молодая девушка, но она отнеслась весьма доброжелательно, поэтому было еще вкуснее", — призналась она.

Писательница отметила, что от Владивостока до Москвы — 9259 километров. Она добавила, что в России самая длинная в мире железная дорога. Айхара также вспомнила про свою поездку по железной дороге из Улан-Удэ в Иркутск.

"Это небольшой отрезок, но он дает понять масштабы России", — отметила она.

Японке также бросился в глаза ассортимент киоска около вокзала. Помимо журналов, в нем продавались детские игрушки, жвачки и даже заколки. Одна из них ей напомнила о детстве.

"В детском саду я пользовалась именно такой. Повеяло ретроатмосферой", — призналась она.

По ее словам, она испытывает ностальгические чувства по заснеженному Владивостоку, вокзалу с линиями Транссиба и согревающему кофе. Японка добавила, что осталась под сильным впечатлением от захватывающих видов зимней Бурятии и озера Байкал.