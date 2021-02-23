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Японская писательница рассказала, что ее поразило в России

Новости. Общество
20:40, 23 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Татьяна Меель
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Японская писательница и фотограф Киёко Айхара поделилась с читателями газеты "Асахи симбун" впечатлениями от поездки во Владивосток.

Японка посетила столицу Приморья во время пересадки, когда возвращалась на родину из Иркутска. На прогулку по Владивостоку у нее было всего несколько часов.

РИА Новости рассказали, что Айхара приехала в центр на аэроэкспрессе. По ее словам, из аэропорта поезд отправился почти пустым, но через некоторое время вагон заполнился.

Она отметила, что в основном ехали женщины.
"Меня поразило, что многие стройные представительницы прекрасного пола в возрасте были в мини-юбках", — написала она. По мнению автора, россиянки придают большое значение своему внешнему виду. Она обратила внимание, что многие из них одеты в яркую одежду.

В городе в глаза писательнице бросилась "основательная застройка". После часовой прогулки японка замерзла, хотя на улице было минус пять. Она зашла в кафе недалеко от вокзала. Заведение удивило путешественницу низкими ценами и вкусным десертом с ароматом миндаля.

"В кафе работала только молодая девушка, но она отнеслась весьма доброжелательно, поэтому было еще вкуснее", — призналась она.

Писательница отметила, что от Владивостока до Москвы — 9259 километров. Она добавила, что в России самая длинная в мире железная дорога. Айхара также вспомнила про свою поездку по железной дороге из Улан-Удэ в Иркутск.

"Это небольшой отрезок, но он дает понять масштабы России", — отметила она.

Японке также бросился в глаза ассортимент киоска около вокзала. Помимо журналов, в нем продавались детские игрушки, жвачки и даже заколки. Одна из них ей напомнила о детстве.

"В детском саду я пользовалась именно такой. Повеяло ретроатмосферой", — призналась она.

По ее словам, она испытывает ностальгические чувства по заснеженному Владивостоку, вокзалу с линиями Транссиба и согревающему кофе. Японка добавила, что осталась под сильным впечатлением от захватывающих видов зимней Бурятии и озера Байкал.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-23 21:51:55
Скушно, господа. :)
David.
2021-02-23 21:21:59
новости от РИА новости :) - Чушь, бред, компот.
театральный критик
2021-02-23 20:43:51
Мало получили. Еще за цусиму ответят.
Гость
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