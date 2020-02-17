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Ярмарка чудес в ТРК "Лотос Plaza": приходите за подарками для любимых

Новости. Экономика
10:30, 18 Февраля 2020
фото: © ТРК "Лотос Plaza"
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Что главное в любом подарке? Эмоции, которые он принесет!

С 19 февраля по 9 марта в ТРК "Лотос Plaza" пройдет "Ярмарка чудес" – настоящий праздник для любителей дарить и получать подарки. Впереди нас ждут замечательные праздники – 23 Февраля и 8 Марта. А это отличный повод прийти за оригинальными презентами для любимых!

Сделанные с душой подарки будут ждать гостей "Ярмарки чудес" на 2-м этаже ТРК "Лотос Plaza": авторская керамика, детские игрушки и сувениры, красочный текстиль, изящные изделия из бересты и натуральной шерсти, а также роспись по дереву, натуральный мёд, карельский чай, травы, сладости и пряники на любой вкус и по доступным ценам, – этот список никогда не кончится!

Каждый гость ярмарки не только найдет для себя и близких что-то особенное, но и окунется в удивительную атмосферу добра и улыбок. Приходите в гости на "Ярмарку чудес" в ТРК "Лотос Plaza" с 19 февраля по 9 марта! 

 

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