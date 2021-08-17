Ярмарка учебных рабочих мест пройдет в Петрозаводске

Желающих планируют подготовить по специальностям в области камнеобработки с возможностью последующего трудоустройства.

Сегодня, 19 августа, Агентство занятости населения Петрозаводска проведёт ярмарку учебных рабочих мест. Она пройдёт с 14 до 15 часов по адресу: улица Маршала Мерецкова, дом 14, кабинет 103. Об этом сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

«Приглашаются кандидаты на обучения с возможностью последующего трудоустройства по профессиям: „Контролер изделий из камня“, „Распиловщик камня“, „Фрезеровщик камня“, „Шлифовщик-полировщик изделий из камня“. При себе необходимо иметь паспорт РФ, документ об образовании, трудовую книжку или её копию и средства индивидуальной защиты», — говорится в заявлении пресс-центра.