Яровая поддержала инициативу парламента Карелии, призванную помочь мобилизованным оформить отцовство

Зампредседателя ГосДумы Ирина Яровая поддержала обращение Заксобрания Карелии с просьбой изменить федеральный закон, чтобы помочь участникам СВО оформить отцовство.

«По просьбе наших карельских коллег мной была проведена работа и уже подготовлена законодательная инициатива. Она поддержана правительством России. Думаю, что мы сможем оперативно решить этот вопрос», — отметила Ирина Яровая сегодня на заседании Президиума Совета законодателей России.

Напомним, 17 ноября парламент Карелии принял обращение к Ирине Яровой и Министру юстиции России Константину Чуйченко с просьбой внести изменения в федеральное законодательство. Авторами инициативы выступили Элиссан Шандалович, Анна Лопаткина, Ольга Шмаеник, Сергей Шугаев, Алексей Хейфец, Лидия Суворова, Евгений Ульянов, Михаил Уханов, Александр Паккуев.

Как отмечается в обращении Законодательного собрания республики, в настоящее время возникают ситуации, когда военнослужащий, принимающий участие в СВО, у которого в силу сложившихся обстоятельств нет возможности присутствовать при подаче заявления об установлении отцовства в органы записи актов гражданского состояния, представляет заявление, подпись на котором удостоверена командиром воинской части. Такие заявления ЗАГС не принимает, так как подпись военнослужащего не удостоверена нотариально.

«Поэтому мы предложили на заявлении об установлении отцовства, которое поступило от военнослужащего, подпись командира воинской части приравнять к нотариально заверенной. Это даст возможность получить установленные государством меры поддержки, связанные с участием родителей в специальной военной операции», — пояснил председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, который принимает участие в мероприятиях Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.