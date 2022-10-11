Реклама

Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
В Петрозаводске вдова с детьми стала собственницей тепловой сети на Ключевой
Сегодня 07:00

Яровая поддержала инициативу парламента Карелии, призванную помочь мобилизованным оформить отцовство

Новости. Общество
12:56, 08 Декабря 2022
фото: кадр трансляции

Новости партнеров

Зампредседателя ГосДумы Ирина Яровая поддержала обращение Заксобрания Карелии с просьбой изменить федеральный закон, чтобы помочь участникам СВО оформить отцовство.

«По просьбе наших карельских коллег мной была проведена работа и уже подготовлена законодательная инициатива. Она поддержана правительством России. Думаю, что мы сможем оперативно решить этот вопрос», — отметила Ирина Яровая сегодня на заседании Президиума Совета законодателей России.

Напомним, 17 ноября парламент Карелии принял обращение к Ирине Яровой и Министру юстиции России Константину Чуйченко с просьбой внести изменения в федеральное законодательство. Авторами инициативы выступили Элиссан Шандалович, Анна Лопаткина, Ольга Шмаеник, Сергей Шугаев, Алексей Хейфец, Лидия Суворова, Евгений Ульянов, Михаил Уханов, Александр Паккуев.

Как отмечается в обращении Законодательного собрания республики, в настоящее время возникают ситуации, когда военнослужащий, принимающий участие в СВО, у которого в силу сложившихся обстоятельств нет возможности присутствовать при подаче заявления об установлении отцовства в органы записи актов гражданского состояния, представляет заявление, подпись на котором удостоверена командиром воинской части. Такие заявления ЗАГС не принимает, так как подпись военнослужащего не удостоверена нотариально.

«Поэтому мы предложили на заявлении об установлении отцовства, которое поступило от военнослужащего, подпись командира воинской части приравнять к нотариально заверенной. Это даст возможность получить установленные государством меры поддержки, связанные с участием родителей в специальной военной операции», — пояснил председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, который принимает участие в мероприятиях Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.12.2022, 13:15
Магнитная буря может повлиять на работу мобильных телефонов в ближайшие дни
03.12.2022, 20:30
Эксперты рассказали, что ждет российскую валюту в декабре
06.12.2022, 17:14
Министр внутренних дел Карелии пожелал успехов новому начальнику УМВД Петрозаводска
04.12.2022, 08:30
Волна гриппа накрыла Карелию – болеют дети
06.12.2022, 10:01
Глава Минздрава Карелии назвал препараты, которыми лучше лечить грипп
04.12.2022, 16:45
Почти половина жителей Петрозаводска сознательно отказывается от телефонов и интернета

Аналитика

07.12.2022 16:47
Коммунальный разбор
Тепло без паспорта
Около 30% муниципалитетов Карелии не имеет паспортов готовности к отопительному сезону. Чем это грозит жителям республики?
Здоровый климат. Почему в «Социальных аптеках» задерживаются надолго
07.12.2022 14:06
Законное обогащение
06.12.2022 09:42
Как лечить грипп – 9 советов
06.12.2022 06:45
«Ты меня уважаешь?»: оппозиционные депутаты обиделись на игнор в парламенте
02.12.2022 16:42
«Храм, который я должен восстановить»
02.12.2022 10:12
«Почему одному можно пряник, а другому нельзя?»
28.11.2022 17:18
Вся аналитика

Чтиво

01.12.2022 12:16
Личное мнение
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
Известный предприниматель Карелии Вадим Маркелов прокомментировал претензии к одной из его компаний со стороны налоговой и прокуратуры.
Человек с другой планеты
29.11.2022 11:10
Клиника «Кивач» стала победителем премии правительства России в области качества
14.11.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.