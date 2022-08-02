Ящик с немецкими минометными снарядами найден в лесу Карелии

Инспектор ГИМС обнаружил у обочины лесной дороги ящик с немецкими боеприпасами времен Великой Отечественной войны.

8 августа инспектор ГИМС обнаружил в лесополосе у дороги Лоухи-Кестеньга ящик с тремя неразорвавшимися 80-мм. немецкими минометными снарядами времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает паблик «Безопасный городишко Лоухи».

Снаряды были найдены на расстоянии 200 метров от шоссе, у обочины лесной дороги.

10 августа к месту находки был проведен повторный выезд, но уже в составе группы разминирования Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Боеприпасы были изъяты и обезврежены.

Ранее сообщалось, что саперы в Карелии изъяли почти 70 мин и снарядов.