Ящик с немецкими минометными снарядами найден в лесу Карелии

Инспектор ГИМС обнаружил у обочины лесной дороги ящик с немецкими боеприпасами времен Великой Отечественной войны.
8 августа инспектор ГИМС обнаружил в лесополосе у дороги Лоухи-Кестеньга ящик с тремя неразорвавшимися 80-мм. немецкими минометными снарядами времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает паблик «Безопасный городишко Лоухи».
Снаряды были найдены на расстоянии 200 метров от шоссе, у обочины лесной дороги.
10 августа к месту находки был проведен повторный выезд, но уже в составе группы разминирования Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Боеприпасы были изъяты и обезврежены.
Ранее сообщалось, что саперы в Карелии изъяли почти 70 мин и снарядов.
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