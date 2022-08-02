Саперы в Карелии изъяли почти 70 мин и снарядов (ФОТО)

Все боеприпасы были найдены в двух приграничных районах республики.

Как рассказали в Карельской Республиканской поисково-спасательной службе, подразделение разминирования выезжало 3 августа в Суоярвский и Калевальский районы республики по заявкам местных отделов МВД.

Всего было изъято 67 взрывоопасных предметов, среди которых 29 мин и 31 граната.

Напомним, ранее мину весом 900 килограммов подняли со дна Ладоги рядом с причалом на Валааме.