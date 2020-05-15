"Яша окончательно окружен, один взмах экскаватора, и ему конец" (ФОТОФАКТ)

Строители перекопали землю вокруг памятника бойцу Якову Степанову на стройплощадке детского сада, но снести обелиск не решаются, сообщают активисты.

На стройплощадке детского сада в микрорайоне Ключевая, где защитники парка Каменный Бор восстановили памятник бойцу Якову Степанову, погибшему в годы Великой Отечественной войны, подрядчики перекопали участок вокруг памятного места, но снести обелиск не решаются.

"Яша окончательно окружен, - рассказал один из защитников парка Каменный Бор Михаил Новожилов. - Один взмах экскаватора и ему конец, но вот ведь незадача: в свете введения в действие статьи 243.4. УК РФ, за такое деяние светит лишение свободы. Гастарбайтеры отказываются брать на себя снос памятника: поняли с чем имеют дело и как легко стать крайними с лёгкой руки карельских чиновников. В мэрии тоже не находится желающих взять на себя ответственность. Обычно такие разрешения делаются без подписи - дикость конечно, но всегда прокатывало. А тут, этот чертов общественный контроль и не фэйковый, а настоящий. Да и Следственный комитет в детали вникает. И уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в связи со сносом памятника в Праге. Вот, видимо, никто и не хочет стать героем этой истории. То есть вряд ли тут совесть проснулась, скорее здравый смысл и прочие инстинкты".

Напомним, что, несмотря на общественный протест, власти Карелии не отказываются от строительства детского сада в этом месте. Об этом сообщил министр строительства Виктор Россыпнов. Объект входит в ФЦП развития Карелии к 100-детию республики.