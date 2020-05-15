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"Яша окончательно окружен, один взмах экскаватора, и ему конец" (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
10:00, 16 Мая 2020
фото: Михаил Новожилов / https://vk.com/id1540620?w=wall1540620_1095%2Fall
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Строители перекопали землю вокруг памятника бойцу Якову Степанову на стройплощадке детского сада, но снести обелиск не решаются, сообщают активисты.

На стройплощадке детского сада в микрорайоне Ключевая, где защитники парка Каменный Бор восстановили памятник бойцу Якову Степанову, погибшему в годы Великой Отечественной войны, подрядчики перекопали участок вокруг памятного места, но снести обелиск не решаются.

"Яша окончательно окружен, - рассказал один из защитников парка Каменный Бор Михаил Новожилов. - Один взмах экскаватора и ему конец, но вот ведь незадача: в свете введения в действие статьи 243.4. УК РФ, за такое деяние светит лишение свободы. Гастарбайтеры отказываются брать на себя снос памятника: поняли с чем имеют дело и как легко стать крайними с лёгкой руки карельских чиновников. В мэрии тоже не находится желающих взять на себя ответственность. Обычно такие разрешения делаются без подписи - дикость конечно, но всегда прокатывало. А тут, этот чертов общественный контроль и не фэйковый, а настоящий. Да и Следственный комитет в детали вникает. И уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в связи со сносом памятника в Праге. Вот, видимо, никто и не хочет стать героем этой истории. То есть вряд ли тут совесть проснулась, скорее здравый смысл и прочие инстинкты".

Напомним, что, несмотря на общественный протест, власти Карелии не отказываются от строительства детского сада в этом месте. Об этом сообщил министр строительства Виктор Россыпнов. Объект входит в ФЦП развития Карелии к 100-детию республики. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Прошка
2020-05-16 11:03:25
Значит Яков до сих пор ведёт войну? Спустя 75 лет....?!?
новый
2020-05-16 10:35:10
Детский сад будет построен. Мы здесь власть.
Васт
2020-05-16 10:31:50
Что ж за власти то в нас такие...
кир
2020-05-16 10:27:29
Язычникам надо выбрать объект, не важно какой, и поклоняться ему до умопомрачения. :) В центре города свезли в одно место усопших и тоже сделали местом поклонения, отобрав от детей ледяную горку, где было много радости и смеха. Теперь там гробовая тишина и люди стороной обходят это место. :)
Вася
2020-05-16 10:19:59
Где либерасты обнулители,спасители?
новый
2020-05-16 10:37:41
Вася, все печенеги в бункере :)
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