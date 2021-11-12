Ястреб позволил себя сфотографировать в городе на юге Карелии (ФОТО)

Хищная птица близко подпустила к себе человека в одном из дворов Питкяранты.

В паблике «Подслушано в Птк. (Питкяранта)» появилая фото ястреба, сделанное в одном из дворов города. Хищная птица, сидя на земле, подпустила к себе фотографа максимально близко.

По словам автора фото, ястреб был замечен лежащим на земле, затем вскочил на ноги, а через некоторое время после фотосессии смог улететь.

В комментариях горожане предположили, что ястреб-тетеревятник мог удариться о стекло в процессе охоты. После непродолжительного «отдыха» на земле птица оправилась от удара.