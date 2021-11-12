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Ястреб позволил себя сфотографировать в городе на юге Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
12:48, 06 Января 2022
фото: Екатерина Ларионова / Подслушано в Птк. (Питкяранта) / ВК

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Хищная птица близко подпустила к себе человека в одном из дворов Питкяранты.

В паблике «Подслушано в Птк. (Питкяранта)» появилая фото ястреба, сделанное в одном из дворов города. Хищная птица, сидя на земле, подпустила к себе фотографа максимально близко.

По словам автора фото, ястреб был замечен лежащим на земле, затем вскочил на ноги, а через некоторое время после фотосессии смог улететь.

В комментариях горожане предположили, что ястреб-тетеревятник мог удариться о стекло в процессе охоты. После непродолжительного «отдыха» на земле птица оправилась от удара.

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Комментарии

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Экспeрд
2022-01-06 15:33:46
Питкяранта склоняется :)
Беня
2022-01-06 15:01:36
Птичка, спой :)
кир
2022-01-06 14:55:10
Вы слышите: грохочут сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из — под руки?
Вы поняли, куда они глядят?©
Гость
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