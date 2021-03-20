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Ястребы подружились с воронами в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
12:28, 21 Марта 2021
фото: Игорь Аблоухов
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Петрозаводский поэт Игорь Аблоухов запечатлел хищника, живущего вместе с воронами во дворе.

"Мне давно уже сказали, что в наших дворах есть два бандита. И вот, наконец-то, сегодня утром увидел, и даже сфотографировал, одного из них. И похоже, он не один, а с бандой! - пишет Игорь Аблоухов в соцсети.

По мнению орнитологов, появление в городе ястребов — это обычное явление. Горожане прикармливают перелетных лесных птиц, и те не улетают на зимовку. А хищники охотятся за ними и поэтому прилетают из леса в город. И заодно лакомятся голубями.

Ранее ястреб заглядывал в окна жителей новостроек на Древлянке в Петрозаводске. В октябре прошлого года петрозаводский фотограф запечатлел удачную охоту ястребов в городе

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Комментарии

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