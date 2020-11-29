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Хищники заглядывают в окна жителей новостроек в Петрозаводске

Новости. Общество
15:19, 30 Ноября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Строительная компания "Век"
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В жилом комплексе на Древлянке гостит ястреб.

Фото хищной птицы разместили в паблике строительной компании "Век".

"Посмотрите, какой восхитительный гость сегодня был в ЖК "Каскад", - комментируют фото в паблике.

"Это скорее всего ястреб-тетеревятник. Значит, где-то рядом много еды. Они крыс и голубей очень уважают", - пишут подписчики в сообществе.

Ранее петрозаводский фотограф Михаил Калинин опубликовал в Сети серию фото под названием "Мои любимые "городские" хищники". Он запечатлел ястребов, которые охотятся за голубями. Последним не удается уйти от хищников.

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