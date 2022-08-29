Явка в первый день голосования на выборах в Карелии составила почти 10%

В первый из трех дней голосования на выборах главы Республики Карелия 9 сентября явка избирателей составила 9,58%.

Свои голоса за кандидатов отдали 48 388 человек.

Об этом сообщили в Центризбикоме Карелии.

На избирательных участках присутствовали более 600 наблюдателей, в том числе, общественные наблюдатели и наблюдатели-блогеры.

В Центризбиркоме отметили, что уделяют особое внимание сохранности избирательных бюллетеней. Прежде всего, в ночное время, после закрытия избирательных участков.



Кроме выборов главы республики в Карелии проходит ряд муниципальных избирательных кампаний в 11 районах.



Проголосовать можно 10 и 11 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.