Явка в первый день голосования на выборах в Карелии составила почти 10%

В первый из трех дней голосования на выборах главы Республики Карелия 9 сентября явка избирателей составила 9,58%.
Свои голоса за кандидатов отдали 48 388 человек.
Об этом сообщили в Центризбикоме Карелии.
На избирательных участках присутствовали более 600 наблюдателей, в том числе, общественные наблюдатели и наблюдатели-блогеры.
В Центризбиркоме отметили, что уделяют особое внимание сохранности избирательных бюллетеней. Прежде всего, в ночное время, после закрытия избирательных участков.
Кроме выборов главы республики в Карелии проходит ряд муниципальных избирательных кампаний в 11 районах.
Проголосовать можно 10 и 11 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание