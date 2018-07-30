Юбилейная "Кижская регата" началась, смотрим программу фестиваля

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На острове Кижи 30 июля открылась фотовыставка "Кижская регата. 20 лет". С этого события началась программа XX фестиваля традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата-2018". Основные гонки традиционных и современных лодок состоятся 4 августа.
На фотовыставке во входной зоне гости острова Кижи могут увидеть самые захватывающие моменты лодочных соревнований и проследить историю Кижской регаты – начиная с 1999 года. Тогда на старт вышли 10 кижанок. В юбилейном, 2018-ом году в главных гонках Кижской регаты примут участие 250-280 человек на 60-65 лодках. Из других регионов России прибудут до 70 участников и 15 лодок. Ожидается участие иностранных команд, в том числе из Финляндии, Норвегии, Белоруссии, Болгарии и Китая. Традиционно праздник украсят исторические суда клуба "Полярный Одиссей", а также судно нового партнера фестиваля из Великого Новгорода - "Морского центра капитана Н.Варухина".
Предлагаем ознакомиться с программой фестиваля "Кижская регата-2018":
30 июля-5 августа
Остров Кижи. Входная зона. Крытая площадка
Фотовыставка "Кижская регата. 20 лет"
3 августа
Остров Кижи. Кижская гавань
10.00-13.00 Конкурс судостроителей "Народная лодка"
13.00 Парад парусов, выход судов на Большую гонку
15.00-18.00 Гонки молодежной Кижской регаты
Остров Кижи. Усадьба Ошевнева. Исторический причал
14.00 Старт Большой гонки. Заплыв лодок вокруг острова Кижи
4 августа
Остров Кижи. Усадьба Ошевнева
09.00-11.00 Регистрация участников Кижской регаты
11.00 Праздничная программа с участием оркестра русских народных инструментов "Онего" Карельской государственной филармонии
11.30 Торжественная церемония открытия фестиваля. Приветствие мастеров-судостроителей. Подъем флага
12.00 Парад судов Кижской регаты, переход в Кижскую гавань
Остров Кижи. Кижская гавань
09.00-19.00 Праздничная программа "Людям — праздник, лодкам — честь":
- концертные выступления
- павильон "Кижский ихтиоцентр"
- станция "Навигатская школа"
- программа состязаний, игр и забав "Богатырская силушка"
- аттракцион "Поймай удачу"
- розыгрыш призов "Золотая рыбка"
- мастер-класс "Морской узел"
- выставка
- ярмарка-продажа изделий мастеров
- дегустация кижской ухи и травяных чаев
- традиционные пироги и рыбники, мастер-классы по выпечке
13.00-15.00 Гонки лодок Кижской регаты
13.00 Гонка среди гостей Кижской регаты
13.30 Старт командных лодок
14.00 Старт традиционных и современных малых лодок
14.30 Старт традиционных народных лодок
16.00-17.00 Награждение победителей Кижской регаты
5 августа
Село Великая Губа. День села Великая Губа
9.00 Молебен
11.35 Регистрация участников Кижской регаты
12.00 Торжественное открытие праздничной программы
12.30 Гонки лодок Кижской регаты
13.00-15.00 Концертная программа
15.00 Награждение победителей Кижской регаты
16.00 Выступление байкеров
16.15 Кадриль, розыгрыш приза
20.00 Вечерний концерт
23.00 Дискотека
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