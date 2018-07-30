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Новости. Общество
13:17, 30 Июля 2018

Юбилейная "Кижская регата" началась, смотрим программу фестиваля

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На острове Кижи 30 июля открылась фотовыставка "Кижская регата. 20 лет". С этого события началась программа XX фестиваля традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата-2018". Основные гонки традиционных и современных лодок состоятся 4 августа.

На фотовыставке во входной зоне гости острова Кижи могут увидеть самые захватывающие моменты лодочных соревнований и проследить историю Кижской регаты – начиная с 1999 года. Тогда на старт вышли 10 кижанок. В юбилейном, 2018-ом году в главных гонках Кижской регаты примут участие 250-280 человек на 60-65 лодках. Из других регионов России прибудут до 70 участников и 15 лодок. Ожидается участие иностранных команд, в том числе из Финляндии, Норвегии, Белоруссии, Болгарии и Китая. Традиционно праздник украсят исторические суда клуба "Полярный Одиссей", а также судно нового партнера фестиваля из Великого Новгорода  - "Морского центра капитана Н.Варухина".

 

Предлагаем ознакомиться с программой фестиваля "Кижская регата-2018":

30 июля-5 августа

Остров Кижи. Входная зона. Крытая площадка

Фотовыставка "Кижская регата. 20 лет"

 

3 августа

Остров Кижи. Кижская гавань

10.00-13.00 Конкурс судостроителей "Народная лодка"

13.00 Парад парусов, выход судов на Большую гонку

15.00-18.00 Гонки молодежной Кижской регаты

 

Остров Кижи. Усадьба Ошевнева. Исторический причал

14.00 Старт Большой гонки. Заплыв лодок вокруг острова Кижи

 

4 августа

Остров Кижи. Усадьба Ошевнева

09.00-11.00 Регистрация участников Кижской регаты

11.00 Праздничная программа с участием оркестра русских народных инструментов "Онего" Карельской государственной филармонии

11.30 Торжественная церемония открытия фестиваля. Приветствие мастеров-судостроителей. Подъем флага

12.00 Парад судов Кижской регаты, переход в Кижскую гавань

 

Остров Кижи. Кижская гавань

09.00-19.00 Праздничная программа "Людям — праздник, лодкам — честь":

- концертные выступления

- павильон "Кижский ихтиоцентр"

- станция "Навигатская школа"

- программа состязаний, игр и забав "Богатырская силушка"

- аттракцион "Поймай удачу"

- розыгрыш призов "Золотая рыбка"

- мастер-класс "Морской узел"

- выставка

- ярмарка-продажа изделий мастеров

- дегустация кижской ухи и травяных чаев

- традиционные пироги и рыбники, мастер-классы по выпечке

13.00-15.00 Гонки лодок Кижской регаты

13.00 Гонка среди гостей Кижской регаты

13.30 Старт командных лодок

14.00 Старт традиционных и современных малых лодок

14.30 Старт традиционных народных лодок

16.00-17.00 Награждение победителей Кижской регаты

 

5 августа

Село Великая Губа. День села Великая Губа

9.00 Молебен

11.35 Регистрация участников Кижской регаты

12.00 Торжественное открытие праздничной программы

12.30 Гонки лодок Кижской регаты

13.00-15.00 Концертная программа

15.00 Награждение победителей Кижской регаты

16.00 Выступление байкеров

16.15 Кадриль, розыгрыш приза

20.00 Вечерний концерт

23.00 Дискотека

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