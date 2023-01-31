Юбилейную дату отметил один из старейших районов Петрозаводска

Спикер Петросовета рассказала о юбилее образования в Соломенном.

Глава Петросовета Надежда Дрейзис рассказала о юбилейной дате, которую в эти дни отмечает Соломенное в Петрозаводске — 185 лет местного образования.

«Всë началось с открытия училища при Соломенской приходской церкви в 1838 году. Первыми учениками стали 15 местных мальчишек. В последствии учебное заведение получило звание „Громовского“ в честь русского купца и лесопромышленника Ильи Федоровича Громова, рассказала надежда Дрейзис. — Меценат на собственные средства построил деревянный дом для училища, закупил все необходимое для преподавания, взял на себя расходы по содержанию учителя. После революции училище было преобразовано в начальную, а затем в среднюю школу».

По словам спикера петрозаводского Горсовета, трехэтажная школа открылась в районе в 1966 году — сейчас это средняя школа № 7 имени героя Великой Отечественной войны Федора Фëдоровича Тимоскайнена.

«В этом году в образовательном учреждении проходит множество различных мероприятий, приуроченных к 185-летию образования в Соломенном. Вместе с руководителем аппарата администрации, куратором Соломенного Дианой Владимировной Евстигнеевой посетили праздничный концерт в честь юбилея. Поздравили руководителя и коллектив учителей, школьников, выпускников с замечательной датой», — написала Надежда Дрейзис.

Спикер Петросовета поздравила коллектив и учеников школы и пожелала новых успехов.