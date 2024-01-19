Юбилейные концерты певицы Лолиты отменили в Новосибирске

Возможно, виной тому присутствие звезды на вечеринке Ивлеевой Almost Naked («Почти голышом»).

Как пишет РБК, два концерта певицы Лолиты, посвященные ее 60-летию, отменили в Доме ученых Сибирского отделения РАН в новосибирском Академгородке, сообщила площадка проведения мероприятия.



Концерты должны были пройти 31 марта и 2 апреля: на странице первого пресс-служба Дома ученых сообщила, что мероприятие не состоится, а купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения, а второй исчез из афиши. Причину отмены концерта площадка не уточнила.



В начале января руководитель общественной организации «Союз отцов» Новосибирской области Сергей Майоров заявил, что концерты Лолиты в городе нужно отменить из-за участия певицы в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Он отметил, что «нельзя давать площадку людям, которые развращают молодежь своим примером».



Концерт исполнительницы в Омске 12 января также был отменен. В областном минкульте это объяснили тем, что певица не подписала договор на предоставление зала. В ответ на это Лолита сказала, что не будет комментировать ситуацию, отметив, что это «уже концерт казаков».



Лолита присутствовала на вечеринке Ивлеевой Almost Naked («Почти голышом»), которая прошла в московском клубе «Мутабор» в конце декабря. Фотографии и видео с мероприятия вызвали широкий резонанс и критику в адрес гостей. Дресс-код мероприятия предполагал частичную или почти полную обнаженность, что вызвало недовольство общественных организаций.