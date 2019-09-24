Юбилейный пассажир, летевший в Петрозаводск, получил в подарок чемодан

Пассажир авиарейса "Москва – Петрозаводск" стал 25-миллионным клиентом авиакомпании "Победа", сообщили в Минтрансе Карелии.

Купившему "счастливый" билет на рейс в Карелию жителю Москвы вручили сертификаты на два полета и новый чемодан.

Юбилейного пассажира "Победы" определили методом жеребьевки прямо в полете, наградив памятным дипломом.

Победителем оказался москвич, который прилетел в нашу республику в командировку. После приземления в аэропорту Петрозаводск счастливому обладателю диплома вручили подарки от авиакомпании и правительства республики – сертификаты на два полета самолетами "Победы" в любом направлении и чемодан.

"Отрадно, что столь значимое событие произошло именно в Карелии. Надеемся, что ваша компания не только продолжит полеты к нам, но и увеличит их количество", - отметил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Алексей Кайдалов, поздравляя со знаменательным событием 25-миллионного пассажира и представителей авиакомпании.

По словам генерального директора авиакомпании "Победа" Андрея Калмыкова, принявшего участие в чествовании юбилейного пассажира, предприятие намерено продолжать работу в нашей республике.