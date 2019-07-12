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Новости. Общество
19:40, 12 Июля 2019
фото: instagram.com/yulianna_karaulova

Юлианна Караулова кардинально сменила имидж

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Певица превратилась в роковую брюнетку.

Белокурые локоны и максимально натуральный макияж – такой знают певицу Юлианну Караулову фанаты ее творчества. Она очень удивила их, когда показала, что может выглядеть совершенно иначе, пишет Cosmopolitan. 

Популярная певица продемонстрировала провокационный образ, который заставил ее подписчиков задуматься. Светлые волосы Юлианны неожиданно стали цвета вороньего крыла, к тому же появилась челка.

"А как вам такая девочка? Мы называем ее Роскошка. Она слегка сумасшедшая и немного отлетевшая. Впрочем, скоро всё узнаете сами", – отметила Юлианна.

Многие подписчики Карауловой считают, что она вовсе не стала перекрашивать пряди в темный цвет, а просто воспользовалась париком, поскольку прическа выглядит ненатурально. В таком образе артистка собирается предстать в новом клипе на песню "Танцы на нервах".

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