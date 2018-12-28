Юлия Ковальчук показала фото без макияжа

Вслед за остальными звездами шоу-бизнеса певица и телеведущая Юлия Ковальчук решила продемонстрировать подписчикам свою естественную красоту.

Ковальчук опубликовала в Instagram селфи без макияжа на фоне своей новогодней елки и поделилась с поклонниками новогодним настроением, пишет Teleprogramma.



Instagram

"А я подарки упаковываю)!!! Michael Buble рождественский кричит из колонки, за окном все завалило снегом и я прям чувствую, как подбирается новогоднее настроение)!!! А как у вас с этим?))" –спросила у своих подписчиков телеведущая.