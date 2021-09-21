Юная биатлонистка из Петрозаводска завоевала медаль Первенства России

Биатлонистка Екатерина Лянгина взяла "серебро" на всероссийских соревнованиях в Смоленске, рассказали в Минспорта Карелии.

В Смоленске 1 октября стартовали всероссийские соревнования по биатлону среди младших юношей и девушек.

В первый день соревнований Карельская биатлонистка Екатерина Лянгина завоевала серебряную медаль, уступив сопернице лишь пять секунд. Всего в забеге принимали участие более 100 спортсменок из 36 регионов России.

К высокому результату Екатерину подготовили тренеры Елена Баженова и Валерий Соловьев.

Ранее петрозаводская биатлонистка вошла в пятерку сильнейших на Первенстве России.