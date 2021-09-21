Юная биатлонистка из Петрозаводска завоевала медаль Первенства России

Биатлонистка Екатерина Лянгина взяла "серебро" на всероссийских соревнованиях в Смоленске, рассказали в Минспорта Карелии.
В Смоленске 1 октября стартовали всероссийские соревнования по биатлону среди младших юношей и девушек.
В первый день соревнований Карельская биатлонистка Екатерина Лянгина завоевала серебряную медаль, уступив сопернице лишь пять секунд. Всего в забеге принимали участие более 100 спортсменок из 36 регионов России.
К высокому результату Екатерину подготовили тренеры Елена Баженова и Валерий Соловьев.
Ранее петрозаводская биатлонистка вошла в пятерку сильнейших на Первенстве России.
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