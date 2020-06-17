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Юная девушка лишилась скальпа после общения с опасным рецидивистом

Новости. Вечерняя столица
23:30, 17 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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Жительница Санкт-Петербурга пригласила в гости молодого человека, который за пять лет был четырежды судим, и лишилась скальпа.

По данным издания, вечером 16 июня из жилого дома на улицу с ножевым ранением головы выбежала 16-летняя девушка. Прохожие вызвали ей бригаду скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У нее скальпированное ранение теменной области, пишет Lenta.ru.

Установлено, что травму жительница Петербурга получила в своей квартире от 21-летнего гостя, с которым у нее произошел конфликт во время распития спиртного. Молодой человек задержан. В полиции выяснилось, что на протяжении последних пяти лет он был судим четыре раза за угоны, кражи и наркотики.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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