Юная девушка лишилась скальпа после общения с опасным рецидивистом

Жительница Санкт-Петербурга пригласила в гости молодого человека, который за пять лет был четырежды судим, и лишилась скальпа.

По данным издания, вечером 16 июня из жилого дома на улицу с ножевым ранением головы выбежала 16-летняя девушка. Прохожие вызвали ей бригаду скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У нее скальпированное ранение теменной области, пишет Lenta.ru.

Установлено, что травму жительница Петербурга получила в своей квартире от 21-летнего гостя, с которым у нее произошел конфликт во время распития спиртного. Молодой человек задержан. В полиции выяснилось, что на протяжении последних пяти лет он был судим четыре раза за угоны, кражи и наркотики.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.