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Юная лыжница из Карелии завоевала медаль на всероссийских соревнованиях в Тюмени

Новости. Спорт
12:20, 19 Декабря 2021
фото: © Министерство образования и спорта Карелии

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Ольга Жолудева прибавила к своей коллекции наград «бронзу» на соревнованиях в Тюмени.

Как рассказали в Минспорта Карелии, Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет завершились в Тюмени. Закрывала программу зрелищная гонка: масс-старт свободным стилем на 15 километров.

Юная лыжница из Карелии, мастер спорта России Ольга Жолудева завоевала бронзовую медаль. Отрыв от победительницы составил всего 5 секунд.

Напомним, в конце ноября лыжница из Сегежи стала второй на Всероссийских соревнованиях «Кубок Хакасии».

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