Юная лыжница из Карелии завоевала медаль на всероссийских соревнованиях в Тюмени

Ольга Жолудева прибавила к своей коллекции наград «бронзу» на соревнованиях в Тюмени.

Как рассказали в Минспорта Карелии, Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет завершились в Тюмени. Закрывала программу зрелищная гонка: масс-старт свободным стилем на 15 километров.

Юная лыжница из Карелии, мастер спорта России Ольга Жолудева завоевала бронзовую медаль. Отрыв от победительницы составил всего 5 секунд.

Напомним, в конце ноября лыжница из Сегежи стала второй на Всероссийских соревнованиях «Кубок Хакасии».