Юная петрозаводчанка получила звание Мастера спорта России

Высокий титул присвоен ученице отделения спортивной аэробики СШОР №1 Анне Николаевской, сообщили в мэрии Петрозаводска

Девушка тренируется у отличницы физической культуры и спорта России Галины Редькиной, стоявшей у истоков зарождения аэробики в Карелии и воспитавшей уже трех Мастеров спорта.

Анна была неоднократной победительницей и призером республиканских, всероссийских и международных соревнований, а в минувшем она году успешно выступала на Чемпионате России и набрала сумму баллов, необходимую для присвоения высокого спортивного звания.