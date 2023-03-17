Юная тхэквондистка из Карелии стала призером первенства России

Спортсменка из Карелии Анастасия Пуговкина завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях в Краснодарском крае.

В Краснодарском крае завершилось первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок 15-17 лет. Соревнования объединили более 700 участников из 58 регионов страны.



Воспитанница республиканской спортивной школы олимпийского резерва, кандидат в мастера спорта России Анастасия Пуговкина завоевала бронзу.



Карельская спортсменка выступала в весовой категории до 68 килограммов. В Минобразования и спорта республики поздравили тхэквондистку и ее тренера Артема Ефимова.