Юная тхэквондистка из Карелии стала призером первенства России

Спортсменка из Карелии Анастасия Пуговкина завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях в Краснодарском крае.
В Краснодарском крае завершилось первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок 15-17 лет. Соревнования объединили более 700 участников из 58 регионов страны.
Воспитанница республиканской спортивной школы олимпийского резерва, кандидат в мастера спорта России Анастасия Пуговкина завоевала бронзу.
Карельская спортсменка выступала в весовой категории до 68 килограммов. В Минобразования и спорта республики поздравили тхэквондистку и ее тренера Артема Ефимова.
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