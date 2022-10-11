Юная жительница Петрозаводска устроила ночью дебош в магазине, спасая спутника с краденым товаром

В столице Карелии росгвардейцы задержали агрессивную девятнадцатилетнюю девушку и ее молодого человека, пойманного на краже в магазине.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в среду, 16 ноября, группы задержания вневедомственной охраны дважды за ночь выезжали в торговые заведения Петрозаводска. В одном из магазинов 23-летний мужчина украл и испортил товар. Его 19-летняя спутница пыталась помочь молодому человеку избежать задержания. Девушка вела себя агрессивно, перегородила проход, нецензурно выражалась. В результате нарушители были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Во втором магазине представители Росгврадии задержали 27-летнюю петрозаводчанку, которая также попалась на порче и хищении товара.