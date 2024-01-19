Юного геймера из Петрозаводска обманули интернет-аферисты

Мошенники обманули подростка при покупке онлайн-игры.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от местного подростка, который рассказал, что его обманули интернет-аферисты.

В одной из социальных сетей юноша нашёл информацию о продаже аккаунта в онлайн-игре для мобильного телефона. Он связался с администратором группы и от него узнал, что стоимость аккаунта — 12 тысяч рублей. Подростку также отправили номер телефона, на который необходимо было перевести деньги.

Деньги юный петрозаводчанин перечислил, однако после этого в группе его заблокировали, аккаунт юноша так и не получил.