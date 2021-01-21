Юного жителя Карелии отправили в колонию на 8 лет за попытку открыть наркобизнес в Мурманске

Петрозаводчанин получил 8 лет колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков в Мурманске.

В Мурманске суд вынес приговор 20-летнему жителю Петрозаводска, пишет b-port.com.

Юноша обвинялся в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Известно, что в марте 2020 года молодой человек прибыл из Петрозаводска в Мурманск на поезде. Получив информацию о местоположении тайника, он отправился за ним.

Наркотики были спрятаны в посёлке Молочный. Молодой человек взял более 220 граммов наркотического средства и расфасовал на отдельные свёртки для дальнейшей реализации. Продать наркотики он не успел, так как был задержан сотрудниками УФСБ.

Молодого человека признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.