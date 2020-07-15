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Юного жителя Петрозаводска, совершившего 11 преступлений, суд приговорили к лишению свободы

Новости. Общество
16:45, 16 Июля 2020
фото: © AP Photo/Patrick Semansky
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В Петрозаводске суд приговорил 19-летнего юношу, совершившего 11 преступлений, к 3,5 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд установил, что летом 2019 года 19-летний петрозаводчанин совершил на территории города 11 преступлений.

Так, находясь в торговом зале сетевого магазина, мужчина угрожал работнику магазина убийством с помощью предмета, схожего на пистолет. Также он совершил две кражи имущества из квартир жителей Петрозаводска, 4 кражи имущества из гаражей и бытовых построек, кражи аккумуляторной батареи из автомобиля и двух велосипедов из подъездов многоквартирных домов. Кроме того, он совершил угон автомобиля. Общая сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей. Похищенным имуществом юноша распорядился по собственному усмотрению.

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме. С учетом обстоятельств уголовного дела суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 5 месяцев, а также обязал возместить причиненный потерпевшим ущерб.

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