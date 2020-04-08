Юной жительнице Карелии грозит арест за пьяную езду без прав

Нарушительницу остановили ночью 9 апреля в Олонецком районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Около 2.30 сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем 23-летнюю жительницу Олонца, которая находилась в состоянии опьянения и не имела водительских прав.



Решение о наказании за данное нарушение – арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей – вынесет суд.

Напомним, 8 апреля в Олонецком районе автоинспекторы остановили пьяного петербуржца без прав.