Юноша попался на краже продуктов из магазина на севере Карелии

Росгвардейцы задержали 18-летнего кемлянина, попавшегося на краже товаров.

По сообщению Управления Росгвардия по Карелии, на пункт централизованного наблюдения Кемского отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из охраняемого сетевого магазина на улице Масорина. К прибывшей на место вызова группе задержания обратилась сотрудница торгового заведения и пояснила, что неизвестный без оплаты пронес мимо кассы продукты. Личность нарушителя была установлена – им оказался 18-летний местный житель. Юношу передали участковому уполномоченному полиции.

Еще один инцидент произошел в Петрозаводске – тревожная кнопка была нажата в одном из городских гипермаркетов. По прибытии сотрудники Росгвардии установили, что 37-летний петрозаводчанин похитил товар и попытался незаметно пронести его мимо кассы. Мужчина пояснил, что не имел умысла на хищение, а просто постеснялся нести товар в корзине – из кармана снять забыл. Петрозаводчанина задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, находившийся в розыске житель Петрозаводска попался на краже коньяка и масла.