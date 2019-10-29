Юноша забрался на стену тюрьмы, чтобы помириться с девушкой

В немецком городе Фехта старшеклассник забрался на стену тюрьмы для малолетних преступников, чтобы помириться с бывшей девушкой.

Чтобы не зацепиться за колючую проволоку, 18-летний молодой человек снял почти всю одежду, затем залез на фонарный столб и с него перебрался на другую сторону четырехметрового тюремного забора. Оказавшись на территории исправительного учреждения, он сумел вскарабкаться по стене и добраться до окна камеры, где находилась его возлюбленная, пишет Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Сотрудники тюрьмы пытались прервать незапланированную встречу, однако нарушитель отказался спускаться. В итоге его сняли со стены при помощи пожарного автомобиля с выдвижной лестницей.

Представитель тюрьмы заявил, что незадолго до инцидента девушка позвонила молодому человеку из тюрьмы и предложила разорвать отношения.