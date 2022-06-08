Юноши попались на кражах в магазинах в Карелии

Росгвардейцы задержали покупателей, пытавшихся пронести товар мимо кассы в магазинах в Кондопоге и Петрозаводске.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, 9 июня в одном из сетевых магазинов Кондопоги сработала кнопка тревожной сигнализации. На место происшествия прибыл наряд районного отдела вневедомственной охраны. Сотрудница магазина вызвала росгвардейцев, увидев в помещении юношу, ранее совершившего кражу в данном торговом заведении. Сумма ущерба превысила 1000 рублей. Задержан 19-летний кондопожанин.

А ночью 10 июня тревожная сигнализация сработала в одном из торговых центров Петрозаводска. Представители ведомства за попытку мелкого хищения задержали двух 20-летних юношей.

Все нарушители переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, Росгвардия Карелии приглашает на службу молодых людей без судимости и с образованием не ниже 9 классов.