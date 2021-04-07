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Юные боксёры из Карелии завоевали золотые медали на Первенстве СЗФО России

Новости. Спорт
17:40, 08 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте "Петрозаводск спортивный"
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Карельские боксеры пробились на Первенство России.

Паблик "Петрозаводск спортивный" рассказал об успехах юных боксеров из Карелии на соревнованиях Северо-Запада.

Первенство СЗФО России по боксу среди юношей и девочек (2007-2008 годов рождения) проходило в Великом Новгороде. В финале соревнований боксировали 4 спортсмена из Карелии, и все завоевали золотые медали и право участвовать в финале Первенства России, которое пройдёт 22-30 мая в Анапе.

Поздравляем с победой петрозаводчан Данилу Рассадникова и тренера Казбека Лорсанова, Ивана Мышковца и тренеров Владимира Мышковца и Андрея Сухорукова, Владислава Назарова из Сегежи и тренера Сергея Лазарева, а также Романа Богданова из Костомукши (тренер Максим Безуглый).

Команда Карелии заняла первое место в общекомандном зачете. Все 10 боксёров Петрозаводска и районов республики вернулись с медалями. 

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